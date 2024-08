Saldo positivo de empregos no RS em julho foi surpresa muito positiva, afirma Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o saldo positivo de empregos registrado no Rio Grande do Sul em julho foi uma surpresa muito positiva. Ele disse concordar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o desempenho do Estado gaúcho contribuirá no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

"Eu achava que isso (saldo positivo de empregos no RS) iria acontecer mais na passagem desse ano para ano que vem, é uma surpresa muito positiva desse processo e Haddad pode ter razão. Isso acontece pelos investimentos no Rio Grande do Sul, mas também pelo resultado da economia como um todo. O Rio Grande do Sul não está isolado do mundo", comentou Marinho.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul voltou a registrar saldo positivo (+6.690) em julho, após apresentar saldos negativos em maio (-21.993) e junho (-8.581) em função das fortes chuvas registradas no Estado.