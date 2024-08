Quedas do petróleo e em NY puxam Ibovespa, que renova mínimas a 135 mil pontos

A desvalorização do petróleo e o viés de baixa das bolsas em Nova York, antes da divulgação do balanço da Nvidia após o fechamento dos mercados, puxam o Ibovespa para baixo. Pouco antes do fechamento deste texto, o índice renovou mínimas e perdeu a marca dos 136 mil pontos da abertura, com os investidores atentos à palestra do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em evento do Santander, em São Paulo, em meio ao crescente aumento das apostas de elevação da Taxa Selic. No exterior, a agenda está esvaziada.

Há pouco, Campos Neto disse que as taxas da inflação implícita avançaram muito, o que causa grande desconforto ao BC. Ele afirmou que "temos enfatizado que o BC vai fazer o que for preciso para atingir a meta" de inflação.

Após a divulgação ontem do IPCA-15 de agosto, cujo resultado veio dentro do esperado, o presidente do BC disse que o dado "veio um pouco melhor, mas ainda não nos dá conforto." As afirmações foram feitas durante a 25ª Conferência Anual Santander.