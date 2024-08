Primeiro-ministro do Reino Unido viaja à Alemanha para abrir negociações por acordo comercial

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se encontra com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, para iniciar negociações de um novo acordo comercial bilateral. O tratado entre os dois países deve impulsionar negócios e comércio, aprofundar a cooperação em defesa e segurança, além de aumentar a ação conjunta contra a migração ilegal. Na viagem para Berlim, Starmer também deve ter uma reunião com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

A parceria deve ser uma demonstração de que o Reino Unido está focado em reconstruir relacionamentos com parceiros-chave para além do Brexit. Em declaração, Starmer afirmou que os britânicos têm uma oportunidade de "redefinir" o relacionamento com a Europa, sendo o acordo com a Alemanha "um pilar fundamental".

Starmer também viajará à França, onde se encontrará com líderes empresariais franceses. "Fortalecer nosso relacionamento com esses países é crucial, não apenas para enfrentar o problema global da migração ilegal, mas também para impulsionar o crescimento econômico em todo o continente", disse ao projetar a reaproximação com duas das mais fortes economias europeias.