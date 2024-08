Campos Neto: melhor forma de ter credibilidade é fazer política monetária sob framework técnico

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a negar nesta quarta-feira que a autoridade monetária, seja por falas de seus diretores ou demais comunicados oficiais da autarquia, tenha estabelecido um novo forward guidance para a política monetária, mas reforçou que a instituição fará o que for preciso para trazer a inflação ao centro da meta no horizonte relevante. "A melhor forma para se ter credibilidade é fazer política monetária sob o framework técnico e com comunicação", sentenciou o banqueiro central ao participar no período da manhã desta quarta-feira da 25ª Conferência Anual Santander, em São Paulo. "Não demos guidance porque neste momento é importante ter flexibilidade", disse.

O comentário é uma espécie de reforço às últimas falas dos dirigentes da autarquia no sentido de desfazer a percepção de que, com as falas mais hawk de alguns diretores, a autarquia teria se colocado em uma espécie de corner para aumentar a Selic já na reunião de setembro do Comitê de Política Monetária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao mesmo tempo Campos Neto citou a questão fiscal como uma espécie de driver para o direcionamento da política monetária.