Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após noticiário corporativo mostrar quadro incerto

Por André Marinho*

São Paulo, 28/08/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, em meio a uma série de balanços e notícias corporativas que pintou um quadro incerto na região. Os mercados globais, no geral, operam em compasso de espera pelos resultados da Nvidia, que serão divulgados hoje após o fechamento dos negócios à vista em Wall Street.

As ações chinesas enfrentaram particular pressão nesta sessão. Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou em baixa de 1,02%, a 17.692,45 pontos. Entre os destaques negativos, o papel da Nongfu Spring despencou 10,43%, após a empresa do setor de bebidas informar desaceleração no crescimento das vendas. Já Evergrande New Energy Vehicle caiu 3,51%, depois de projetar aumento do prejuízo nos próximos meses.