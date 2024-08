S&P Case-Shiller: preço de imóveis nos EUA atinge recorde em junho

Em uma média móvel de três meses encerrada em junho, os preços estavam 5,4% mais altos do que em junho de 2023, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 27. Apesar de ser um recorde para o índice, o ganho anual desacelerou ante a leitura de 5,9% de maio.

Entre as 20 cidades, Nova York relatou o maior ganho anual, de 9,0% em junho, seguida por San Diego e Las Vegas com aumentos anuais de 8,7% e 8,5%, respectivamente. Portland seguiu como a região com menor aumento, de 0,8% em junho.