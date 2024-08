Compra de criptoativos por brasileiros já supera US$ 10 bi em 2024, revela BC

A compra de criptoativos por brasileiros em 2024 já supera os US$ 10 bilhões, de acordo com dados apresentados nesta segunda-feira pelo Banco Central. De janeiro a julho, as despesas com essas aquisições no balanço de pagamentos acumula US$ 10,788 bilhões, contra receitas de US$ 792 milhões, o que resulta em um saldo líquido do período negativo em US$ 9,997 bilhões.

Nos primeiros sete meses de 2024, o saldo líquido era de US$ 5,921 bilhões com compras de US$ 6,101 bilhões e vendas de US$ 180 milhões.

Apenas no mês passado, houve aquisições de US$ 1,424 bilhão e liquidação de US$ 55 milhões, totalizando saídas de US$ 1,369 bilhão.