Cade aprova aquisição do controle da Compagas pela Compass Dois, do Grupo Cosan

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do controle da Compagas - da Copel - pela Compass Dois, do Grupo Cosan. A Compagas é a concessionária local responsável pela distribuição de gás canalizado em todo o Estado do Paraná.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A operação também depende do aval da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).