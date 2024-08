Ouro fecha em alta após discurso de Powell confirmar corte de juros pelo Fed

O ouro voltou a fechar em alta nesta sexta-feira, 23, após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicar corte de taxas de juros em setembro. Além do anúncio feito em Jackson Hole, as incertezas no mercado e o crescimento econômico lento têm impulsionado o preço do metal precioso.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,18%, a US$ 2.546,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relatório, o ING explica que o discurso feito pelo dirigente fez com que o ouro ganhasse força, já que Powell confirmou o corte para setembro. O mercado espera que o alívio seja de 25 pontos-base, segundo o banco holandês. "Taxas de juros mais baixas são benéficas para o ouro, aumentando o apelo pelas barras", pontua o banco.