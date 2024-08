Lula acompanhará reunião extraordinária do CNPE na segunda-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhará na segunda-feira, 26, a reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 23, pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

A reunião será na sede do Ministério de Minas e Energia, às 9 horas (de Brasília), e, em seguida, Lula deve assinar atos relacionados ao setor de energia.

O chefe da pasta, Alexandre Silveira, falará à imprensa depois da reunião.