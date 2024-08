Investimentos anunciados em SP somaram R$ 109 bi no primeiro semestre, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta sexta-feira, 23, que os anúncios de investimentos no Estado chegaram a R$ 109 bilhões apenas no primeiro semestre deste ano. Com isso, os investimentos que estão chegando a São Paulo subiram para mais de R$ 350 bilhões, conforme anunciou o governador durante participação na cerimônia do anúncio de investimentos de R$ 13 bilhões da Volkswagen em São Paulo.

"Temos procurado usar a criatividade para fazer com que os investimentos venham cada vez mais", declarou Tarcísio, destacando que o Estado tornou-se o menos burocratizado do País. "Hoje, temos mais de 900 atividades dispensadas de licenciamento", acrescentou o governador.

Tarcísio afirmou que o governo estadual tem feito um esforço para não reter créditos de ICMS, de modo a incentivar investimentos como os da Volkswagen, que terá a liberação de R$ 1 bilhão em créditos que estavam retidos pelo Estado.