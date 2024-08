Dirigente do Fed concorda com foco de Powell em emprego, mas evita garantir ajuste em setembro

No entanto, embora Powell tenha cravado que "chegou a hora" de ajustar a política, Goolsbee evitou argumentar em favor de uma decisão específica no encontro de setembro.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, demonstrou nesta sexta-feira, 23, convergência com a visão do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, de que a instituição deve ficar mais atenta às perspectivas do mercado de trabalho, uma vez que a inflação está a caminho da meta de 2%.

Goolsbee disse que o Fed será "mais cuidadoso" com o lado do emprego do mandato duplo do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Segundo ele, há consenso no Comitê de que haverá múltiplos cortes de juros ao longo do restante de 2024 e de 2025.

Goolsbee explicou que, ainda que o Fed tenha parado de aumentar a taxa básica há 1 ano, a política está mais restritiva do que antes, diante da redução da inflação.