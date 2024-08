Com apoio de dólar e treasuries, taxas de juros caem antes de discurso de Powell

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em baixa em todos os vencimentos nesta manhã de sexta-feira, 23, em movimento de correção das altas firmes registradas ontem, que chegaram a 20 pontos-base. A redução nos prêmios de risco ocorre em linha com a queda do dólar e o recuo dos retornos dos Treasuries.

O mercado trabalha sob a expectativa pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que acontece a partir das 11 horas, durante o simpósio de Jackson Hole.

Em entrevista há pouco à CNBC, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, sinalizou que o banco central norte-americano está quase pronto para fazer cortes nos juros e demonstrou que mudanças na política monetária devem ser feitas antes mesmo de se chegar à meta de inflação de 2% ao ano.