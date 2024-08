Bolsas da Europa operam em alta moderada, à espera de Powell em Jackson Hole

São Paulo, 23/08/2024 - As bolsas europeias operam em alta moderada na manhã desta sexta-feira, com investidores mantendo uma postura contida antes de discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, nas próximas horas.

Investidores na Europa e em outras partes do mundo estão na expectativa pelo discurso que Powell fará, a partir das 11h, durante o simpósio anual de Jackson Hole, no Estado americano de Wyoming. Espera-se que o presidente do Fed confirme planos de cortar os juros básicos dos EUA pela primeira vez em quatro anos e meio, na reunião de setembro. A dúvida é se Powell dará algum sinal de quão agressivo o Fed poderá ser no relaxamento da política monetária até o fim do ano.

Está previsto também que o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, discurse no simpósio hoje. No começo de agosto, o BC britânico reduziu sua principal taxa de juro em 25 pontos-base, a 5%, mas a decisão foi apertada.

Às 6h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,26%, a de Paris avançava 0,50% e a de Frankfurt ganhava 0,51%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,86%, 0,54% e 0,28%, respectivamente.