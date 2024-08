Volkswagen vai investir R$ 13 bi em São Paulo, informa governo do Estado

A Volkswagen deve anunciar amanhã que vai investir R$ 13 bilhões em São Paulo, onde a montadora tem duas fábricas de carros, em São Bernardo do Campo e Taubaté, além de uma unidade de produção de motores, em São Carlos. A informação foi antecipada na agenda do governador Tarcísio de Freitas, que vai participar do anúncio oficial do investimento em cerimônia na fábrica da Volks em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde hoje são montados os modelos Virtus, Novo Polo e Nivus, assim como a picape Saveiro.

A montadora receberá de volta R$ 1 bilhão em créditos de ICMS que estavam retidos, a exemplo do que fez o governo paulista nos investimentos anunciados pela Toyota, em abril do ano passado, na produção em Sorocaba de carros híbridos, tecnologia que combina um motor convencional movido tanto a gasolina quanto a etanol com outro elétrico.

Os recursos foram autorizados dentro do programa ProVeículo, que libera créditos acumulados de ICMS para investimentos. Os investimentos da Volks em São Paulo estão dentro do programa, atualizado em fevereiro, que prevê de R$ 16 bilhões em aportes no Brasil no período de 2022 a 2028. O foco dos investimentos é a eletrificação dos veículos. Além das fábricas em São Paulo, a montadora produz o utilitário esportivo T-Cross em São José dos Pinhais, no Paraná.