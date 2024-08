Taxas de juros avançam em toda a curva, em sintonia com dólar e Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta em toda a extensão da curva no final da manhã desta quinta-feira, 22, alinhadas ao movimento do dólar e dos retornos dos Treasuries. A quinta-feira é recheadas de indicadores econômicos, o que leva os investidores a buscar novos elementos para suas projeções para os próximos passos da política monetária americana. A maior expectativa, no entanto, é pelo discurso de amanhã do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.

O destaque da última hora ficou por conta do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA. O indicador, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 54,3 em julho para 54,1 em agosto, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo dados preliminares da S&P Global. O resultado do PMI composto, porém, veio um pouco acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de queda a 54. O PMI industrial EUA recuou de 49,6 para 48 no mesmo período, tocando o menor patamar em oito meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Brasil, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta quinta que a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) continua refletindo adequadamente o seu diagnóstico sobre a economia. Segundo ele, um ponto relevante continua sendo a "coesão" dos membros do colegiado. "A ata traz em vários momentos a unidade, tanto nos diagnósticos quanto na questão prospectiva", afirmou Guillen, em evento organizado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio. Ele argumentou que essa unidade de diagnósticos diminui os ruídos em torno da comunicação do comitê.