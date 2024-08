Salários negociados na zona do euro desaceleram no 2º tri ao ritmo mais lento desde 2021

Os salários negociados na zona do euro cresceram 3,55% na comparação anual do segundo trimestre, segundo pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta quinta-feira, 22. O resultado representa uma forte desaceleração frente ao avanço de 4,74% nos três primeiros meses do ano.

O indicador registrou a expansão mais lenta desde o quarto trimestre de 2021, de acordo com o BBH.

"A moderação das pressões salariais pesará ainda mais sobre as expectativas para os juros do BCE e pressionará o euro", prevê o banco de investimentos.