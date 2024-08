Petróleo fecha em alta, após PMIs fortes e de olho em tensões no Oriente Médio

Nesta quinta, a leitura preliminar do PMI composto dos EUA em agosto superou as expectativas de analistas, assim como o PMI composto da zona do euro, que teve um avanço inesperado na componente de serviços.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,50% (US$ 1,08), a US$ 73,01 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve ganhos de 1,54% (US$ 1,17), a US$ 77,22 o barril.

O petróleo subiu nesta quinta-feira, 22, em compensação após quatro pregões consecutivos de queda, de olho no Oriente Médio, e depois da leitura do Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar dos Estados Unidos influenciar a perspectiva da demanda pela commodity positivamente.

Com isso, as preocupações com uma atividade fraca em ambas as economias arrefeceram, dando impulso aos preços. Segundo a Pantheon, a leitura do PMI norte-americano hoje "é consistente com um forte e contínuo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)".

Somado a isso, as tensões geopolíticas seguem mantendo os riscos de oferta no radar. As negociações por um cessar-fogo seguem travadas entre Israel e Hamas, e alguns mediadores do acordo têm se demonstrado céticos com a possibilidade de avanço. De acordo com a Capital Economics, um tratado de paz "parece cada vez mais distante".

Sem um acordo, é possível que o Irã devolva a retaliação feita por israelenses nas últimas semanas. Além disso, o conflito entre Ucrânia e Rússia continua se desenvolvendo, agora em solo russo.