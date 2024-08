Taxas futuras de juros oscilam perto dos ajustes, à espera de dado de emprego nos EUA

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em baixa, mas vêm renovando máximas nos últimos minutos, com as taxas já oscilando em torno da estabilidade. A aceleração coincide com o desempenho dos retornos dos Treasuries, que apresentam instabilidade desde mais cedo, em um ambiente de expectativa pela divulgação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas (de Brasília), e, principalmente, da revisão dos dados do relatório de empregos payroll nos Estados Unidos, às 11 horas.

O cenário doméstico apresenta poucos destaques nesta manhã, mas o mercado repercute positivamente o acordo entre governo e Congresso em torno do Projeto de Lei 1847/2024, que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios até 2028.

O texto tramitava havia cerca de três meses no Senado e enfrentou resistências por parte do setor privado e entre senadores.