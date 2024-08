Target supera expectativas de lucro e receita; no pré-mercado, ação salta 15%

A Target teve lucro líquido de US$ 1,19 bilhão em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 3 de agosto), equivalente a US$ 2,57 por ação e maior do que o ganho de US$ 835 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 21. O resultado por ação da rede varejista americana superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,18.

Já a receita teve expansão anual de 2,7% no trimestre, a US$ 25,45 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 25,19 bilhões.

A empresa, que tem sede em Minneapolis, também elevou sua previsão para o lucro por ação no ano fiscal, para uma faixa de US$ 9 a US$ 9,70. Antes, era de US$ 8,60 a US$ 9,60 por ação.