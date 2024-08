Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta modesta, à espera da ata do Fed

São Paulo, 21/08/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em dia de agenda local esvaziada.

No meio da tarde de hoje, quando os negócios com ações na Europa já estarão encerrados, investidores globais vão acompanhar a ata do Fed, referente a julho, em busca de mais sinais de que o BC dos EUA se prepara para anunciar seu primeiro corte de juros em quatro anos e meio, na reunião de política monetária de setembro.

Mais adiante, na sexta-feira (23), o presidente do Fed, Jerome Powell, discursa no simpósio anual de Jackson Hole.

Ainda nesta quarta, dados do mercado de trabalho dos EUA deverão passar por revisão preliminar e espera-se um forte ajuste para baixo no total de empregos criados.