Bolsas da Europa fecham em alta com expectativa por ata do Fed

A maioria das bolsas europeias fechou em alta modesta nesta quarta-feira, 21, em meio à expectativa com a divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A agenda local seguiu esvaziada. Investidores monitoraram ainda a reação sem ímpeto de Wall Street a dados revisados do relatório de empregos da economia americana, conhecido como payroll, enquanto aguardam a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole, na sexta-feira.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,12%, aos 8.283,43 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,52%, encerrando em 7.524,72 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com valorização de 0,51%, a 18.451,75 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta tarde, a ata do Fed pode dar dicas potenciais sobre cortes iminentes esperados nas taxas de juros nos Estados Unidos, mas também pode não conter nada importante, disse o Swissquote Bank em nota.