Novas medidas de receitas virão na peça orçamentária de 2025, afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, explicou que novas medidas de receitas virão na peça orçamentária de 2025, a ser entregue na próxima semana, assim como a discussão sobre a revisão de gastos estará endereçada.

"A gente tem que apresentar, até sexta-feira que vem, a peça orçamentária de 2025. Novas medidas de receitas vão vir, em uma quantidade, em uma intensidade menor do que a gente apresentou no ano passado. E isso vai precisar ser contextualizado com a conjuntura política atual. Então, para que a gente consiga aprovar as novas medidas de receita, é preciso que a gente também siga discutindo medidas de despesa, para que a gente mostre que há um esforço coletivo do País", afirmou durante palestra sobre "Política Fiscal e Seus Efeitos Sobre a Economia" em evento realizado pelo BTG Pactual, em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele pontuou que o governo segue perseguindo o "projeto consistente" iniciado em 2023. "O esforço que vai ter que ser feito, de 2024 para 2025, para que a gente feche o orçamento, é menor do que o que foi feito de 2023 para 2024. E a gente passou por esse processo. De 2023 para 2024 foram aprovadas as leis necessárias. Com muito ceticismo, a gente tem vencido isso", afirmou.