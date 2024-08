Minerva compra 98% da Irapuru Energia II por R$ 20 mi para projeto de energia fotovoltaica

Com capacidade instalada de 48,118 MWac, o projeto fornecerá energia para abastecer parte do consumo de nove plantas da Minerva no Brasil.

As plantas da Minerva já consomem energia renovável via mercado livre desde 2020. Além disso, a companhia adquire Certificados de Energia Renovável por meio de sua subsidiária Minerva Energia, para neutralizar as emissões de gases do efeito estufa em todas as operações.