Diretora do Fed prega paciência em processo de relaxamento monetário nos EUA

Bowman afirmou que o aumento na taxa de desemprego este ano reflete em grande parte contratações mais fracas, enquanto as demissões permanecem baixas.

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michelle Bowman disse, nesta terça-feira, 20, que é necessário ser paciente no processo de relaxamento monetário para se evitar minar o progresso contínuo na redução da inflação. Segundo ela, não se deve reagir exageradamente a qualquer ponto de dados. "Em vez disso, devemos ver os dados em sua totalidade", pontuou.

Em pronunciamento para um evento da Associação de Banqueiros do Alasca, a dirigente afirmou que continua vendo a inflação relativamente elevada. "E com alguns riscos de alta para a inflação, ainda vejo a necessidade de prestar muita atenção ao lado da estabilidade de preços de nosso mandato enquanto observo os riscos de um enfraquecimento significativo no mercado de trabalho", disse.