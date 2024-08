Campos Neto: há correlação entre emprego e inflação de serviços, mas não está verificada

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 20, que a correlação entre indicadores de emprego, que têm surpreendido, e a inflação de serviços não é algo que tenha sido comprovado.

"Tentamos fazer um link entre desemprego e o que isso significa em termos de inflação de serviços. Achamos que tem uma correlação na ponta, mas não é uma coisa que está verificada, que a gente possa, de fato, dizer: isso vai gerar uma trajetória diferente da inflação", comentou o presidente do BC, durante participação no Macro Day, fórum realizado pelo BTG Pactual.

Campos Neto deu a declaração ao explicar por que o BC tem repetido a mensagem da última ata do Comitê de Política Monetária (Copom), onde o colegiado deixou em aberto a possibilidade de tanto manter quanto subir os juros na reunião de setembro.

Ainda que indicadores tenham mostrado força da economia doméstica, inclusive no mercado de trabalho, que continua surpreendendo, o presidente do BC ponderou que o cenário externo melhorou, dada a perspectiva no mercado de início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos a partir de setembro.