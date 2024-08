Bolsas da Europa caem com piora em NY; Paris e Frankfurt têm primeira baixa em 6 dias

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta terça-feira, 20, com Paris e Frankfurt marcando o primeiro recuo em seis sessões, influenciadas pela piora do desempenho das ações em Wall Street. Os mercados seguem à espera da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), além do Simpósio de Jackson Hole, que podem trazer sinalizações sobre o corte da taxa de juros nos Estados Unidos e a intensidade do alívio.

Em Londres, o índice FTSE 100 caiu 1%, aos 8.273,32 pontos. O CAC 40, de Paris, recuou 0,22%, encerrando em 7.485,73 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com baixa de 0,36%, a 18.354,74 pontos. As cotações são preliminares.

Os operadores esperam que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalize o tamanho do corte na taxa de juros nos EUA em setembro em seu discurso no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira.