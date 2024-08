Seria equívoco estabelecer relação mecânica entre câmbio e política monetária, reforça Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta segunda-feira que o câmbio é apenas um entre diversos dados relevantes para as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

"O mercado tentou estabelecer relação quase mecânica entre câmbio e Selic", disse Galípolo. "Afirmei que seria equívoco estabelecer relação mecânica entre câmbio e política monetária."