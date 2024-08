'Enem dos Concursos': saiba os documentos obrigatórios e o que não levar

No próximo domingo, dia 18 de agosto, cerca de 2,1 milhões de candidatos participam das provas do Concurso Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos". Eles disputam 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil.

Se o candidato preferir, poderá usar documentos digitais, desde que obtido por aplicativos oficiais do governo (e-Título, CNH Digital e o RG digital). O ministério recomenda testar a conexão com a internet antes de sair de casa, e verificar se o celular está com bateria. Não serão aceitas cópias, mesmo que armazenadas na memória do telefone.

Cartão de confirmação

As provas serão aplicadas no período da manhã e da tarde. Antes de comparecer ao local da prova, os candidatos devem acessar a área do candidato no mesmo site em que você fez a sua inscrição, o da Fundação Cesgranrio, organizador do concurso, para obter o cartão de confirmação. É necessário fornecer o login e senha da conta gov.br para acessá-lo. O cartão de confirmação traz informações tais como número da inscrição, horário e local da prova. Apesar de não ser obrigatório, é recomendável levar o cartão impresso no dia da prova.