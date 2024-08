Premiê da China promete fortalecer emprego e criar políticas para estimular consumo

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, prometeu estabilizar o emprego para os principais grupos do mercado de trabalho chinês, bem como ampliar o estudo e formulação de políticas para promover o aumento da renda de residentes urbanos e rurais. As medidas devem assegurar as "três garantias", que prometem moradia segura, assistência médica e educação aos chineses, disse a autoridade, em sessão plenária do Conselho de Estado nesta sexta-feira, segundo a Xinhua.

Em relatório publicado pelo governo, Li também enfatizou que é necessário manter os objetivos de melhorar a recuperação da economia do país e estimular o consumo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O premiê afirmou que os esforços serão concentrados em áreas com capacidade de crescimento robusta e força motriz capaz de "acelerar a expansão" de serviços, para "promover eficazmente o consumo em massa". "Formularemos políticas de apoio diferenciadas com base nas necessidades de diferentes grupos", pontuou.