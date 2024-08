Nota Fiscal Paulista libera mais de R$ 38 milhões em créditos

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) liberou nesta sexta-feira, 16, mais de R$ 38,5 milhões em créditos para cadastrados no Nota Fiscal Paulista. No total, 15 milhões de consumidores têm direito ao saque, entre pessoas físicas, condomínios, entidades beneficentes e pessoas jurídicas optantes pelo regime do Simples Nacional.

O valor é referente a compras e doações de cupons fiscais em que houve a inclusão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em abril de 2024.

Cerca de R$ 21 milhões serão destinados a organizações beneficentes, para uso em suas atividades e projetos. Mais de R$ 16 milhões restam disponíveis para saque por pessoas físicas.