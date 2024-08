Leilão da Receita tem carro por R$ 800 e lote com iPhones por R$ 700

A Receita Federal realizará mais um leilão eletrônico com itens apreendidos e abandonados. Entre as mercadorias, há itens como iPhones, outros celulares, veículos, notebooks e vestuários de luxo. Conforme o cronograma do leilão, as propostas podem ser realizadas a partir da próxima quinta-feira, 22, até o dia 26 de agosto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A sessão para lances será às 10 horas do dia 27.

No total, são 208 lotes. O mais barato tem preço mínimo de R$ 50, e o mais caro, de R$ 4,5 milhões. Os interessados podem realizar um agendamento prévio para visitar os lotes do leilão, que estarão disponíveis entre o dia 19 e 23 de agosto em diversos locais e unidades da Receita Federal no Estado de São Paulo: Guarulhos, São José do Rio Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. Veja destaques:

- O lote 179 traz um iPhone 11, um iPhone 13 e um iPad, com preço mínimo de R$ 700; - O lote 188 tem um Fiat Uno Mille, ano 1996, com preço mínimo de R$ 800; - O lote 7 possui artigos de luxo, como bolsas, sapatos e chapéus, com preço mínimo de R$11 mil; - O lote 74 traz um notebook da Apple, com preço mínimo de R$ 2,5 mil; - O lote 75 tem um celular da Xiaomi, com preço mínimo de R$ 1,3 mil; - O lote 175 traz um vídeo game Xbox, com preço mínimo de R$ 400. A Receita esclarece que todos os veículos constantes da relação de lotes estão estacionados há algum tempo, razão pela qual ficam os licitantes cientificados que, em geral, as baterias poderão estar descarregadas e os pneus murchos. Alguns, inclusive, não possuem bateria, chaves, pneus ou rodas.

Para a retirada, talvez haja a necessidade de que os arrematantes providenciem serviços de mecânica, borracharia, chaveiro ou guincho. O edital, todos os lotes e outras informações sobre o leilão estão disponíveis no seguinte endereço na internet: http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/2/2024 Quem pode participar?

- Pessoas jurídicas regularmente constituídas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); - Pessoas físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Como participar?

- No caso da pessoa jurídica, é preciso realizar o acesso ao serviço do Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e possuir Identidade Digital com nível de confiabilidade Prata ou Ouro do responsável da empresa; - Para pessoa física, o acesso ao Serviço do Sistema de Leilão Eletrônico deve ser realizado por meio de Identidade Digital com nível de confiabilidade Prata ou Ouro, com o número de inscrição do CPF da pessoa que será representada no leilão; - Os lances pelo e-CAC poderão ser realizados entre 22 e 26 de agosto. Os usuários devem selecionar o edital do leilão de número 0800100/000002/2024 e escolher o lote em que se pretende fazer o lance;