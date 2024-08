Juros: apostas em alta da Selic crescem com mensagem do BC e taxas curtas sobem

Os juros futuros subiram nesta sexta-feira até os vértices intermediários, enquanto a ponta longa chegou ao fim do dia com viés de baixa. O desenho da curva refletiu essencialmente o reforço nas apostas de alta da Selic nos próximos meses - inclusive de 50 pontos-base para setembro -, que começou com o alerta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a desancoragem das expectativas de inflação, pela manhã, e ganhou força à tarde com informações sobre a postura hawkish dos economistas em reunião com o Banco Central. O exterior também contribuiu, a partir das taxas dos Treasuries, que perderam ritmo de queda ao longo da sessão.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,840%, de 10,797% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 11,64%, de 11,54% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2027 saía de 11,51% para 11,54%. O DI para janeiro de 2029 caía de 11,53% para 11,50%.

Na semana, a curva teve queda aguda de inclinação, refletindo justamente o avanço da percepção de que o Copom terá de subir juro para cumprir a promessa de levar a inflação para a meta de 3%. As escalada das apostas começou com os documentos do Copom (ata e comunicado), passando pelas declarações de dirigentes nesta semana e hoje ganhou reforço do discurso de Campos Neto em evento organizado pelo Barclays pela manhã.