Importação de bens de capital pela transformação sobe e sinaliza alta do investimento, diz FGV

"Observa-se que a indústria de transformação explica 97% das importações de bens de capital do Brasil", ponderou a FGV, no relatório do indicador.

No acumulado de janeiro a julho de 2024, ante o mesmo período do ano anterior, a importação de bens de capital pela indústria de transformação cresceu 19,4%, enquanto a da agropecuária recuou 9,1%.

O volume importado de bens de capital pela indústria de transformação cresceu 36,9% em julho deste ano ante o mesmo mês de 2023, segundo cálculos do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) divulgado nesta sexta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). No mesmo período, a importação de bens de capital pela agropecuária avançou 49,2%. O resultado indica uma possível melhora na taxa de investimento do País.

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,6 bilhões no mês de julho. No acumulado do ano até julho, há um superávit de US$ 49,6 bilhões. A FGV manteve sua projeção de que a balança comercial encerre o ano com um superávit em torno de US$ 82 bilhões.

"O volume exportado e importado cresceu em todos os setores, na comparação interanual do mês de julho. Desaceleram as importações de bens duráveis associadas às compras de veículos automotores oriundas da China, que foi o segundo principal produto de importação no acumulado do ano até julho", apontou a FGV.

No acumulado de janeiro a julho de 2024, a agropecuária registrou superávit de US$ 40,4 bilhões, ante US$ 46,3 bilhões em igual período de 2023. O superávit da indústria extrativa passou de US$ 31,3 bilhões de janeiro a julho de 2023 para USS$ 39,7 bilhões de janeiro a julho de 2024. Já na indústria de transformação, o déficit aumentou de US$ 24,5 bilhões de janeiro a julho do ano passado para US$ 30,1 bilhões entre janeiro e julho deste ano.