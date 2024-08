Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 6,8% em julho ante junho

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos tiveram uma queda expressiva de 6,8% em julho ante junho, ao ritmo anualizado de 1,238 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de apenas 0,6% no período. O indicador de junho foi revisado para cima, de 1,314 milhão para 1,329 milhão. Já as permissões para novas obras caíram 4% no mês passado, à taxa anualizada de 1,396 milhão. A projeção de analistas da FactSet era de queda de 0,2%.