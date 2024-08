Tarcísio elogia renegociação da dívida aprovada no Senado e diz que governo Lula foi parceiro

"Tentamos ontem fazer o IPCA+1, acabou ficando o IPCA+2, mas é melhor do que o IPCA+4, que é o que a gente tem hoje. Isso vai proporcionar um fôlego financeiro da ordem de R$ 5,8 bilhões por ano para despesas de capital", afirmou o governador de São Paulo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou nesta quinta-feira, 15, o projeto de renegociação de dívida dos Estados aprovado pelo Senado. Ele também disse que o governo federal, comandado por Luiz Inácio Lula da Silva, seu adversário político, foi parceiro no processo. O governador deu as declarações em entrevista à revista Exame, que ainda está em andamento.

Ele também elogiou as contrapartidas do projeto. "Uma parcela desse valor tem que ser, por exemplo, investida na formação, na educação profissionalizante, no ensino técnico, e também na infraestrutura. Isso é interessante, uma parcela de juros eu vou poder converter em investimento", declarou Tarcísio.

"O governo federal entendeu que precisava aliviar os Estados, e foi parceiro na tramitação desse projeto, isso é importante. Porque o governo federal também percebeu que se os Estados tiverem mais capacidade de investir a economia como um todo crescer", disse o governador de São Paulo.