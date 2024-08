Relação ativos-valor da Sabesp vai chegar a 1,2 ou 1,3, afirma Tarcísio

Ele afirmou que os custos dos serviços de água e esgoto para o consumidor vão baixar por causa do fundo que subsidiará as tarifas com recursos da venda da empresa. "A tarifa da Sabesp privada sempre vai ser menor do que a tarifa da Sabesp pública", disse Tarcísio.

Ele disse que os representantes do governo estadual no Conselho da empresa terão perfil técnico. "Uma coisa que o acordo de acionistas trouxe: uma blindagem para a escolha de conselheiros. Vai ser requerido experiência no setor de utilities. Para ocupar uma cadeira no Conselho, e as indicações do Estado terão esse perfil, é necessário que tenha 5 anos de experiência no setor de utilities", declarou Tarcísio.