PIB do Japão cresce 0,8% no 2º trimestre ante 1º trimestre

A terceira maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China, registrou expansão de 0,8% no segundo trimestre na comparação com o trimestre anterior, segundo dados oficiais divulgados pelo governo do Japão. A economia japonesa cresceu 3,1% na base anualizada

O consumo privado subiu 1% em relação ao trimestre anterior, interrompendo quatro trimestres consecutivos de declínios.

As vendas de carros se recuperaram, e ignoraram o impacto das suspensões de produção.