Petróleo fecha em alta,após dados reduzirem temor de recessão nos EUA e com geopolítica em foco

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,53% (US$ 1,18), a US$ 78,16 o barril, enquanto o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 1,60% (US$ 1,28), a US$ 81,04 o barril.

Os investidores também continuam de olho na evolução das tensões geopolíticas, de acordo com analistas do ANZ. O mercado aguarda um potencial ataque a Israel por parte do Irã, em reação ao assassinato do líder político do Hamas em Teerã. As negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas foram retomadas no Catar e, na segunda-feira, os EUA disseram que suas forças estavam em alerta máximo.

A Eurasia ressaltou que, apesar dos conflitos simultâneos na Rússia e Oriente Médio, os mercados de petróleo demonstram uma "estabilidade surpreendente graças a gestão contínua do mercado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)" e ao crescimento constante da demanda - mesmo que não seja muito expressivo.

O Eurásia Group ainda apontou que o aumento constante, embora lento, nas vendas de veículos elétricos nos EUA significam que o crescimento da demanda por petróleo bruto no paós "está principalmente ligado à expansão econômica geral".