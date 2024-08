Petrobras investirá R$ 870 mi para reativar fábrica de fertilizantes Araucária, no Paraná

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 15, que investirá R$ 870 milhões para reativar a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), localizada no Paraná. A unidade, que está inativa desde 2020, teve sua reabertura aprovada em junho de 2024, com previsão de início de produção no segundo semestre de 2025.

A decisão de retomar as operações baseou-se em estudos de viabilidade técnica e econômica, alinhando-se às diretrizes estratégicas da empresa, que incluem o investimento em fertilizantes como parte do Plano Estratégico 2024-2028.

Atualmente, a fábrica está em fase de contratação de serviços e aquisição de materiais, com um conteúdo local previsto superior a 85%.