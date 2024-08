Lula diz estar esperando oportunidade para dar o 'bote' e aprovar isenção da PLR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar "esperando a oportunidade" para "dar o bote" e aprovar o fim do pagamento do Imposto de Renda na Participação nos Lucros e Resultados (PLR). De acordo com ele, a isenção da PLR está em sua cabeça há muito tempo.

"Estou só esperando a oportunidade para que a gente possa dar o bote e aprovar o fim do Imposto de Renda na PLR para o povo brasileiro", disse Lula, durante visita à fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR), nesta quinta-feira, 15. "Essa questão do PLR está na minha cabeça há muito tempo." De acordo com Lula, "aquilo que é salário não pode ser tratado como renda".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No discurso, o chefe do Executivo federal voltou a criticar o volume de dividendos pagos a acionistas minoritários da Petrobras. "As pessoas que investem na Petrobras, os acionistas da Petrobras, no final do ano, tiveram R$ 45 bilhões distribuídos de dividendos a acionistas, e eles não pagam um centavo de imposto de renda", comentou. "Não é justo", acrescentou.