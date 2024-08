Estudo sobre Angra 3 será entregue ao CNPE em 29 de setembro, diz presidente da Eletronuclear

O presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, confirmou nesta quinta-feira, 15, que o estudo que está sendo elaborado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a retomada da construção da usina nuclear de Angra 3, de 1,4 gigawatts (GW), no Rio de Janeiro, será entregue ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no dia 29 de setembro deste ano, depois de passar por análise da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

A previsão é de que a obra da usina, que está 65% pronta, seja finalizada entre 2030/2031, mais de 15 anos após as primeiras estimativas para a conclusão da terceira usina nuclear do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A estimativa é de que a obra custe "um pouco mais de R$ 20 bilhões", disse Lycurgo durante evento sobre energia nuclear no Rio de Janeiro.