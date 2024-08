Dirigente do Fed diz não enxergar recessão no horizonte imediato dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, disse nesta quinta-feira, 15, não ver uma recessão no horizonte imediato dos Estados Unidos, mas destacou que há vários cenários possíveis para a evolução da atividade. O dirigente espera crescimento real anualizado do Produto Interno Bruto (PIB) do país na faixa de 1,5% a 2,0% no segundo semestre de 2024.

No dia seguinte à divulgação de dado de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA, Musalem defendeu que o trabalho para a estabilizar os preços ainda não terminou. "Há mais trabalho de desinflação a ser feito", disse "O mercado de trabalho tem se normalizado e já não está sobreaquecido. Um mercado de trabalho apertado parece já não representar um risco ascendente claro para a inflação", acrescentou.

Musalem abordou as recentes oscilações nos mercados acionários, que incluíram uma queda acentuada nos principais índices, depois que os dados de emprego de julho aumentaram os temores de uma recessão. Em suma, mercados voláteis não são uma preocupação para o Fed neste momento.