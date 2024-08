Criptomoedas: bitcoin e ethereum prolongam queda desconectados do ambiente pró-risco

O preço do bitcoin cedia nesta quinta-feira, 15, estendendo o movimento de baixa para a segunda sessão consecutiva, sem que o ambiente propenso ao risco do mercado amplo justificasse o retorno de compras para as criptomoedas. As moedas digitais seguiam com comportamento vacilante, mesmo após dados divulgados nos Estados Unidos enfraquecerem a tese de recessão na principal economia global.

O bitcoin cedia 2,17%, a US$ 57.682,99 nas últimas 24 horas até perto das 16h25 (de Brasília), segundo a Binance. Neste intervalo de tempo, a moeda chegou a superar US$ 59.000, mas não conseguiu sustentar o ritmo positivo. O ethereum perdia 4,34%, a US$ 2.539,40.

Nos EUA, as vendas no varejo cresceram inesperadamente 1% no mês passado e o Walmart relatou lucros sólidos. Enquanto isso, os pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram um pouco abaixo das previsões de consenso. Os indicadores impulsionaram as ações e os juros projetados nos Treasuries, já que ajudaram a aliviar as preocupações recentes sobre o potencial risco de recessão na economia norte-americana.