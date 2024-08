Bolsas de NY fecham em alta, após nova rodada de dados de emprego e varejo nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 15, após nova rodada de dados de emprego e vendas no varejo dos Estados Unidos apontarem boas condições da saúde da maior economia do mundo, afastando-a de temores de recessão. Ainda hoje, os ganhos do S&P 500 recuperaram as perdas registradas em agosto, e o subíndice de semicondutores do S&P 500 subiu mais de 4%.

O índice Dow Jones subiu 1,39%, aos 40.563,06 pontos, o S&P 500 avançou 1,61%, aos 5.543,22 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 2,34%, aos 17.594,50 pontos.

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caiu 7 mil na semana encerrada em 10 de agosto, para 227 mil, segundo o Departamento do Trabalho americano. Já as vendas no varejo dos EUA subiram 1% em julho ante junho, para US$ 709,7 bilhões, acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam avanço de 0,3% no período.