Ouro fecha em queda, pressionado por CPI dos EUA, após cinco sessões em alta

O metal precioso começou a sessão em alta modesta, voltando a se aproximar do seu maior nível histórico, na máxima intraday a US$ 2.519,70 por onça-troy. Contudo, o movimento se desfez logo após a divulgação de leitura da inflação americana.

O ouro para dezembro fechou em baixa de 1,12%, a US$ 2.479,70 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os números do CPI dos EUA em julho vieram praticamente em linha com o esperado, provocando reações quase nulas nos mercados globais, avaliou a XS.com, em nota. "Os números não alimentaram a hipótese de um corte maior nas taxas em setembro, nem as preocupações com a saúde da economia dos EUA", apontou a corretora. Essa perspectiva pesou sobre o ouro, ao mesmo tempo em que ampliou a volatilidade de outros ativos de segurança, como juros dos Treasuries e o dólar.

Conforme a ferramenta de monitoramento do CME Group, o mercado vê agora probabilidade majoritária de o Fed iniciar cortes de juros com uma redução de 25 pontos-base em setembro. O ouro costuma ter uma relação inversa com os juros: taxas mais altas por mais tempo tendem a diminuir o apetite do investidor.

Em relatório, o TD Securities enfatiza que a expectativa de um relaxamento menos agressivo pelo Fed deve ser prejudicial para o ouro e nota que o posicionamento de investidores do metal está começando a se tornar "taticamente bearish". Segundo o banco de investimentos, após o anúncio do CPI, os mercado globais devem se concentrar no Jackson Hole como próximo catalisador potencial, em busca de sinais sobre os próximos passos do Fed.