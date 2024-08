Lula diz que irá discutir Rota da Seda e parceria estratégica com China de longo prazo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 14, que irá discutir, em novembro, com o presidente da China, Xi Jinping, uma parceria estratégica entre o Brasil e a nação asiática de longo prazo. Segundo Lula, os chineses também querem debater sobre a Rota da Seda, e garantiu que o governo não irá "fechar os olhos" sobre o assunto.

De acordo com o presidente da República, a reunião bilateral deve ocorrer em novembro, após a Cúpula do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro.

"É uma reunião em que a gente vai comemorar os 50 anos de relações diplomáticas, mas é uma reunião que a gente vai discutir uma parceria estratégica com a China de longo prazo", contou Lula, durante sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, do novo ciclo da série Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital, nesta quarta-feira.