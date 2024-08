Haddad: estudo de impacto das mudanças da Câmara na tributária será entregue na próxima semana

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Pasta vai encaminhar um estudo com o impacto das mudanças promovidas pela Câmara dos Deputados no texto da reforma tributária para o provável relator no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), até a próxima semana. Os dois tiveram nesta quarta-feira uma reunião para discutir a tramitação no Senado do texto que regulamenta a reforma. Um dos pontos debatidos foi a retirada do pedido de urgência por causa das eleições - que já havia sido defendida por Braga em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Haddad frisou que Braga precisa formalizar a requisição da análise de impacto, mas que a posição da Fazenda é de dar publicidade a todo impacto provocado por cada decisão para que os senadores "tenham plena consciência" do que está se decidindo.

Questionado sobre o prazo para apresentação do estudo, Haddad disse que se daria até a próxima semana.