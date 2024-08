Bolsas da Ásia fecham mistas, com juros dos EUA e indicadores chineses no radar

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com algumas delas animadas com a maior possibilidade de cortes de juros nos EUA e outras demonstrando cautela antes de dados econômicos relevantes da China. Investidores também repercutiram notícia de que o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, não buscará um novo mandato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice Nikkei subiu 0,58% em Tóquio, a 36.442,43 pontos, mas perdeu fôlego durante o pregão após Kishida anunciar que não disputará em setembro a reeleição para líder do Partido Liberal Democrata (PLD), que controla o Parlamento japonês e indica o primeiro-ministro, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,88% em Seul, a 2.644,50 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,06% em Taiwan, a 22.027,25 pontos.