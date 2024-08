BNDES pagará dividendo recorde à Fazenda para ajudar melhorar ambiente fiscal, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que o órgão vai bater o recorde de pagamento de dividendos para a Fazenda neste ano como forma de ajudar o ambiente fiscal do País. Segundo ele, a pasta comandada por Fernando Haddad "não vai ter o que reclamar" do BNDES.

Mercadante expôs o trabalho do órgão e a ajuda à Fazenda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com a indústria farmacêutica para anúncio de investimentos nesta quarta-feira, 14. Ao relembrar dos recursos já destinados do BNDES à pasta, Mercadante pediu mais dinheiro e disse acreditar que o chefe do Executivo fará uma "boa negociação" para garantir o capital.

"Precisamos de mais recursos. E a Fazenda não vai ter o que reclamar do BNDES", disse o presidente do órgão. "Nós vamos bater recorde este ano de pagamento de dividendos para a Fazenda. Em nenhum momento da história do BNDES transferiu tanto dividendo para o Tesouro para ajudar no superávit como nós vamos fazer", comentou.